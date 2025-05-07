Toyota, 42 Milyar Dolar Satın Alacak

Toyota Motor Yönetim Kurulu Başkanı Akio Toyoda’nın Toyota Industries şirketini satın almaya yönelik 42 milyar dolarlık planının sürdüğü, ilgili tarafların mali danışmanlarını belirlediği ve Kasım ayında bir ihale teklifi için çalışmalar yürüttüğü bildirildi. Toyoda’nın satın alma için kurduğu özel şirket, Nomura Holdings ile danışmanlık anlaşması yaparken, Toyota Industries ise SMBC Nikko Securities’i danışman olarak atadı. Özel konuları tartışan kaynaklar, isimlerinin açıklanmasını istemedi. Kaynaklara göre Toyoda’nın özel şirketi, hissedarlara sunumlar yapıldıktan sonra Kasım ayında Toyota Industries’in tüm hisseleri için bir ihale teklifi vermeyi planlıyor. Toyoda’nın kendi kişisel yatırımıyla birlikte, Toyota Motor dışındaki sektördeki gücünü artırmayı hedeflediği düşünülüyor.

TOYODA’NIN GÜCÜ ARTACAK

Toyoda’nın tekstil makineleri, forkliftler ve Toyota otomobilleri için parça tedarik eden şirkete yönelik özelleştirme planı, Japonya’da geniş bir spekülasyona yol açtı. Bazı yatırımcılar bu hamlenin Toyoda’nın Toyota imparatorluğu üzerindeki otoritesini pekiştirip pekiştirmediğinden emin olamıyor; diğerleri ise bunun, çapraz hissedarlıkları çözerek kurumsal yönetimi güçlendiren olumlu bir adım olabileceğini savunuyor. Toyota Industries, Toyota Motor, Nomura, SMBC Nikko Securities ve Mitsubishi UFJ Morgan Stanley temsilcileri, konu hakkında yorum yapmayı reddetti.

HİSSELERDE ARTIŞ OLABİLİR

Toyota Industries’in mali değeri yaklaşık 5,5 trilyon Yen (38,4 milyar $) olarak kaydedildiği, satın alma haberinin 25 Nisan’da kamuoyuna açıklanmasının ardından %27 oranında artış gösterdiği belirtildi. Akio Toyoda, Toyota Motor’un başkanı olmasına rağmen doğrudan otomobil üreticisindeki hissesi %1’in altında kalmakta; ancak Toyota Industries’te %9,1 oranında bir hissesinin olduğu görülüyor. Geçtiğimiz ay Toyota Motor, Toyota Industries’e kısmi bir yatırım dahil olmak üzere çeşitli olasılıkları değerlendirdiğini, ama henüz kesin bir karara varmadıklarını duyurdu. Toyota Industries de, grubun kurumsal değerini artırmak amacıyla sermaye politikaları dahil her olasılığı değerlendirdiğini bildirdi. Toyota grup şirketleri arasında, Toyota Motor’un Toyota Industries’in %24,2’sine sahip olduğu ve Toyoda’nın başkanlığını yürüttüğü özel bir gayrimenkul geliştirici olan Toyota Fudosan Co’nun, tedarikçinin %5,32’sine sahip olduğu karmaşık bir çapraz hissedarlık ağı mevcut.

GÜVENİ YENİDEN KAZANMAK

Toyoda’nın satın alma planı, Toyota Industries’in de içinde yer aldığı birçok yan kuruluşta düzenleme skandallarının ortaya çıkmasıyla, Toyota’nın yönetimine olan güveni yeniden sağlamaya çalıştığı bir dönemde gündeme geldi.