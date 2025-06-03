Toyota, Bilecik’e Otomobil Hediye Etti

TEKNOLOJİ EĞİTİMİNE DESTEK

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ, Bilecik’teki öğrencilerin gelişen teknoloji eğitimi alarak bilgi ve becerilerini artırmalarına destek olmak amacıyla bir okula otomobil hibe etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Toyota, mesleki teknik eğitime destek vermeyi amaçlayarak Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümüne sıfır kilometre bir otomobil hediye ediyor.

ÖĞRENCİLERE KATKI SAĞLAYACAK ARAÇLAR

Hibe edilen araç, öğrencilerin mesleki eğitim süreçlerinde gelişen teknolojiyi takip etmelerini ve uygulamalı çalışmalarında önemli bir kaynak olarak kullanmalarını sağlamak üzere Sakarya’daki Toyota fabrikasından okul müdürlüğüne teslim edildi. Açıklamada, bu hibenin sanayi sektörü ile meslek okulları arasındaki iletişim ve dayanışmayı artırarak mesleki eğitimin gelişmesine katkıda bulunacağı ifade edildi.

Ayrıca, son yıllarda motorlu araçlar teknolojisinde yaşanan gelişmeler çerçevesinde, öğrencilere farklı tiplerdeki şanzımanları inceleme ve uygulamalı derslerde kullanma imkanı sunmak için otomatik şanzıman, 3 silindirli atmosferik motor, 4 silindirli atmosferik motor, 4 silindirli hibrit motor ile akü ve 3 adet AKS hibe olarak verilmiştir.