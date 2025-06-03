toyota-bz5-in-menzili-630-kilometre

YENİ MODELİN TANITIMI

Toyota, elektrikli araç pazarındaki varlığını güçlendirmek için tamamen elektrikli yeni aracı bZ5’i tanıtıyor. İlk kez 2024 Pekin Otomobil Fuarı’nda bZ3C konsepti olarak sergilenen bu model, artık seri üretime geçti ve FAW Toyota ortaklığıyla Çin’deki üretim tesislerinden çıkmaya başladı.

BATARYA SEÇENEKLERİ

Yeni özel tasarıma sahip elektrikli SUV, geniş iç hacmi ve 630 kilometreye kadar ulaşabilen menzil sunan batarya seçenekleri ile göz dolduruyor. Toyota bZ5, iki ayrı batarya kapasiteleriyle kullanıcılara sunuluyor. Giriş seviyesindeki modelde 65,28 kWh kapasiteli bir batarya bulunurken, daha uzun menzil sunan versiyon ise 73,98 kWh kapasiteli bir batarya ile donatılmış. Her iki batarya da BYD tarafından geliştirilen Blade tipi LFP (Lityum Demir Fosfat) hücrelerinden oluşuyor. Çin’in CLTC test döngüsünde menziller sırasıyla 550 km ve 630 km olarak belirleniyor.