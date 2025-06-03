Toyota bZ5’in Menzili Ne Kadar?

yeni elektrikli model bZ5

Toyota, tamamen elektrikli yeni aracı bZ5 ile Çin otomobil pazarında dikkat çekici bir adım atıyor. İlk olarak 2024 Pekin Otomobil Fuarı’nda bZ3C konsepti olarak tanıtılan bu model, artık seri üretime geçmiş durumda ve FAW Toyota iş birliğiyle Çin’deki üretim tesislerinden çıkış yapmaya başladı. Bu yeni elektrikli SUV, modern tasarımı ve geniş iç mekanıyla öne çıkarken, 630 kilometreye kadar uzanan menzil sunan batarya seçenekleri ile de ilgi çekiyor.

batarya seçenekleri ve menzil

Toyota bZ5, iki farklı batarya seçeneği ile alıcıların beğenisine sunuluyor. Giriş seviyesi modelde 65,28 kWh kapasiteli bir batarya bulunuyor, daha yüksek menzil sunan versiyonda ise 73,98 kWh kapasiteli bir batarya tercih edilmiş. Her iki batarya tipi de BYD tarafından geliştirilen Blade tipi LFP (Lityum Demir Fosfat) hücreler ile donatılmış. Çin’in CLTC test döngüsüne göre bu bataryalar, sırasıyla 550 km ve 630 km menzil sunabiliyor.