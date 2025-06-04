toyota-bz5-menzili-630-km

YENİ ELEKTRİKLİ MODEL BZ5 İLE PİYASADA YERİNİ ALIYOR

Toyota, tamamen elektrikli yeni aracı bZ5 ile Çin pazarında önemli bir adım atıyor. İlk kez 2024 Pekin Otomobil Fuarı’nda bZ3C konsepti olarak tanıtılan model, şimdi seri üretime geçti ve FAW Toyota iş birliğiyle Çin’deki üretim tesislerinden çıkmaya başladı. Bu yeni elektrikli SUV, modern tasarımı, geniş iç mekanı ve 630 kilometreye kadar ulaşan menzil sunan batarya seçenekleriyle dikkat çekiyor.

BATARYA SEÇENEKLERİ VE MENZİL PERFORMANSI

Toyota bZ5, iki farklı batarya seçeneği ile alıcılarını karşılıyor. Giriş seviyesi modelde 65,28 kWh kapasiteye sahip batarya bulunurken, daha yüksek menzilli versiyonda 73,98 kWh kapasiteli batarya tercihi yapılmış. Her iki batarya da BYD tarafından geliştirilen Blade tipi LFP (Lityum Demir Fosfat) hücrelerden oluşuyor. Çin’in CLTC test döngüsüne göre, bu modellerin menzil değerleri sırasıyla 550 km ve 630 km olarak belirlenmiş durumda.