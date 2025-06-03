Toyota Hibe İle Eğitime Destek Verdi

OTOMOBİL HİBESİYLE MESLEKİ EĞİTİM DESTEKLENİYOR

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ, Bilecik’te öğrencilere yönelik olarak teknoloji eğitimini desteklemek amacıyla bir okula yeni bir otomobil hibe etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, mesleki teknik eğitime katkı sağlamak için Toyota, Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümüne sıfır kilometre bir araç hediye etti.

GÜNCEL TEKNOLOJİYLE EĞİTİM FAALİYETLERİ GÜÇLENİYOR

Hibeyle birlikte öğrencilerin mesleki eğitim süreçlerinde gelişen teknolojiyi takip etmeleri ve uygulamalı derslerde bu teknolojileri kullanmaları hedefleniyor. Sakarya’daki Toyota fabrikasından okul müdürlüğüne ulaştırılan otomobil ve çeşitli motor parçaları, bu amaç doğrultusunda teslim edildi. Yapılan açıklamada, “Öğrencilerin uygulama çalışmaları açısından büyük öneme sahip olan bu hibe dolayısıyla sanayi sektörü ile meslek okullarımızın iletişim ve dayanışma içerisinde olmasının, mesleki eğitimin gelişmesi açısından çok önemli” denildi.

MODERN ŞANZIMAN VE MOTORLAR ÖĞRENCİLERLE BULUŞUYOR

Son yıllarda motorlu araçlar teknolojisinde meydana gelen gelişmeler ışığında, otomatik şanzıman, 3 silindirli atmosferik motor, 4 silindirli atmosferik motor, 4 silindirli hibrit motor ile akü ve 3 adet AKS hibe edilerek öğrencilerin pratik eğitimlerine önemli katkılar sağlanıyor. Bu sayede, öğrencilerin derslerdeki uygulamaları güçleniyor ve sektörle olan bağlantıları artıyor.