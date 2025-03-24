Toyota Hibrit Model Yaris Fiyatını Düşürdü

TOYOTA YARİS’İN POPÜLERLİĞİ

Toyota uygun fiyatları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Markanın en sevilen modellerinden biri Yaris olarak öne çıkıyor. B hatchback sınıfında sürekli olarak playlistte yer bulan Yaris, şimdi hibrit seçeneği ile tüketicilerin ilgisini çekmeye çalışıyor.

YARİS’İN FİYAT PERFORMANSI

Toyota Yaris’in fiyatı için çok uygun diyemeyiz. Ancak Renault Clio’nun fiyatlarının 1.309.000 TL’den başladığı bir dönemde, Yaris’in başlangıç fiyatı daha mantıklı görünüyor. Yaris, özellikle şehir içi kullanım için tercih edilen ve kadınlar tarafından ilgi gören bir model olarak biliniyor.