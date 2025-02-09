Toyota Hilux Gr Sport Kapadokya Etkinliği

KAPADOKYA’DA YENİ HILUX GR SPORT TANITILIYOR

Toyota, Hi-Cruiser, Adventure ve Invincible versiyonlarının yanı sıra, 2.8 litrelik GR SPORT modelini de sunacak. Bu model, Kapadokya’nın doğal güzellikleriyle zorlu parkurlarında sergilenecek. Kapadokya, Toyota Hilux GR SPORT’un zor arazi koşullarındaki yeteneklerini gözler önüne çıkaracak özel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Doğa ile tarihin harmanlandığı bu bölge, volkanik kaya oluşumları, dik vadileri, toprak yolları ve kayalık zeminleriyle dikkat çekiyor, bu da zorlu sürüş koşulları sağlıyor. Toyota, Hilux’ın güçlü arazi özelliklerini Avrupa’dan gelen basın mensuplarına tanıtacağı bu etkinlik ile büyüleyici arazide önemli bir deneyim sunacak.

BASIN MENSUPLARI KAPADOKYA’DA TOPLANIYOR

Etkinlik kapsamında Avrupa’nın dört bir yanından toplamda 20 ülkeden 129 uluslararası basın mensubu, 204 HP gücündeki 2.8 litrelik Hilux GR SPORT modelini gerçekleştirilecek test sürüşlerinde kullanma fırsatı bulacak. Katılımcılar, Toyota’nın özel olarak hazırladığı parkurlarda, 61 km’lik bir sürüş deneyimi yaşayacak. Ek olarak düzenlenecek teknik sürüşlerle bu mesafe toplamda 100 km’yi aşacak. Toyota, Kapadokya’nın zorlu coğrafi koşullarında gerçekleştireceği test sürüşü ile Hilux GR SPORT’un her türlü araziye uyum sağlama kabiliyetini, dayanıklılığını ve performansını bir kez daha sergileyecek.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Kapadokya, tarihi ve mistik atmosferi ile lansmana sadece bir test sürüşü deneyimi değil, aynı zamanda kültürel bir keşif fırsatı sunacak. Peri bacaları, yer altı şehirleri ve geniş doğal manzaraları ile Kapadokya, Toyota Hilux GR SPORT’un maceracı ruhunu ve dayanıklılığını en iyi yansıtan bir lokasyon olacak. Bu sıra dışı doğada gerçekleştirilen çekimler, Hilux’ın “her koşula hazır” kimliğini bir kez daha vurgulayacak.