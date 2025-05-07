Toyota İmparatorluğu Güçlenecek! 42 Milyar Dolar

YATIRIM PLANI DEVAM EDİYOR

Toyota Motor Yönetim Kurulu Başkanı Akio Toyoda’nın Toyota Industries şirketini satın almaya yönelik 42 milyar dolarlık planının hala devam ettiği bildiriliyor. İlgili tarafların mali danışmanlarını seçtiği ve Kasım ayında bir ihale teklifi için hazırlık yaptığı ifade ediliyor. Toyoda’nın satın alma işlemi için kurduğu özel amaçlı araca Nomura Holdings danışmanlık yaparken, Toyota Industries’in de SMBC Nikko Securities’i danışman olarak atadığı belirtiliyor. Konuyla ilgili isimlerini vermek istemeyen kaynaklar, Toyoda’nın özel amaçlı şirketinin hissedarlara yönelik sunumlar sonrasında Kasım ayında Toyota Industries’in tüm hisseleri için ihale teklifinde bulunmayı planladığını aktarıyor. Akio Toyoda’nın, Toyota Motor gibi kendi kişisel yatırımını da bu sürece dahil edeceği ifade ediliyor.

DEĞERİNDE ARTIŞ

Gelişmeler, Japonya’nın en büyük ve dünya genelinde önemli boyutlarda bir satın alma sürecinin hızlı bir şekilde ilerlediğini gösteriyor. Toyoda’nın tekstil tezgahları, forkliftler ve Toyota otomobilleri için parça tedarik eden firmanın özelleştirilmesi planı, Japonya’da geniş bir spekülasyon oluşturdu. Bazı yatırımcılar, bu adımın Toyoda’nın Toyota üzerindeki gücünü pekiştirme amacını taşıyıp taşımadığı konusunda şüpheli; diğerleri ise çapraz hissedarlıkları çözerek kurumsal yönetimi kuvvetlendirmeye yönelik olumlu bir girişim olarak düşünüyor.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ HİSSELER

Toyota Industries’in değeri yaklaşık 5,5 trilyon Yen (38,4 milyar $) olarak kaydediliyor ve satın alma haberinin 25 Nisan’da medyaya yansımasından bu yana %27 oranında bir değer artışı göstermiş durumda. Akio Toyoda, Toyota Motor’un başkanı olmasına rağmen, otomobil üreticisindeki doğrudan hisse oranı %1 altında kalırken, Toyota Industries’in otomobil üretisinde %9,1’lik bir hissesi bulunuyor. Geçtiğimiz ay Toyota Motor, Toyota Industries’e kısmi bir yatırım da dahil olmak üzere çeşitli olasılıkları gözden geçirdiğini ancak henüz bir karar almadığını aktardı. Toyota Industries de gruptaki kurumsal değeri artırmak adına sermaye politikaları da dahil tüm olasılıkları değerlendirdiğini açıkladı.

KURUMSAL YÖNETİMİ GÜÇLENDİRMEK

Toyota grup şirketleri arasında karmaşık bir çapraz hissedarlık ağı mevcut. Toyota Motor’un Toyota Industries hisselerinin %24,2’sine sahip olduğu ve Toyoda’nın başkanlık yaptığı özel gayrimenkul geliştiricisi olan Toyota Fudosan Co’nun tedarikçinin %5,32’sine sahip olduğu ifade ediliyor. Japonya, kurumsal yönetişimi geliştirmek, şeffaflığı artırmak ve hissedar getirilerini yükseltmek amacıyla şirketler arasındaki düzenlemeleri çözme çabalarını hızlandırıyor.

GÜVEN TAZELEME ÇABALARI

Toyoda’nın satın alma planı, Toyota Industries’in dahil olduğu bir dizi yan kuruluşta yaşanan düzenleme skandallarının ardından Toyota’nın yönetimine olan güveni yeniden tesis etmeye çalıştığı bir dönemde devreye girmiş durumda.