Toyota Monte Carlo Rallisi’nde Çifte Zafer Kazandı

SEZONUN AÇILIŞ YARIŞI MONTE CARLO RALLİSİ

13 yarıştan meydana gelen sezonun açılış yarışı olan Monte Carlo Rallisi’nde, Toyota GR YARIS Rally1 ile mücadele eden Sébastien Ogier/Vincent Landais ve Elfyn Evans/Scott Martin, ilk iki sırayı elde etti. Efsanevi Monte Carlo Rallisi’nde kariyerinde 10. zaferine ulaşan Sébastien Ogier, Toyota GAZOO Racing ile burada daha önce üç kez kazanmıştı. 3 saat 19 dakika 6.1 saniye sürede bu yarışı tamamlayan Sébastien Ogier’in en yakın rakibi, takım arkadaşı Elfyn Evans oldu ve aralarındaki fark 18.5 saniye olarak belirlendi. Toyota GR YARIS Rally1, 18 etabın 10’unda en hızlı zamanı yaparak bu alandaki üstünlüğünü yeniden gösterdi.

Toyota’nın Monte Carlo Tarihindeki Başarısı

Toyota, Monte Carlo’da tarihindeki altıncı galibiyetine ulaşmış oldu. Monte Carlo Rallisi, değişken hava koşulları nedeniyle pilotlara zorlu anlar sunmaya devam etti. Fransız Alpleri’nin buzlu yollarında yarışmanın yanı sıra çamur ve çakıl etaplar, büyük bir rekabet ortamı oluşturdu. Ancak Toyota GR YARIS Rally1, bu zorlukların üstesinden gelerek yarışın ilk iki sırasını aldı. Ogier, TOYOTA GAZOO Racing ile birlikte 15. galibiyetini kazanırken, iki kez Dünya Şampiyonu olan Kalle Rovanperä ve Carlos Sainz ile Toyota’daki galibiyet sayılarını eşitlemiş oldu.

Şampiyona Durumu ve Gelecek Yarışlar

2022 ve 2023 yıllarında şampiyonluk elde eden Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen çifti ise Monte Carlo Rallisi’ni dördüncü sırada tamamladı. Bu sonuçların ardından TOYOTA GAZOO Racing, ilk yarışta maksimum puanları toplayarak Markalar ve Pilotlar Şampiyonası’nda birinci sıraya yerleşti. Takım müdürü Jari-Matti Latvala, yarış sonrası yaptığı açıklamada, “Şartlar zorlu ve stresliydi ama takım adına 60 puan kazanarak eşsiz bir başarıya imza attık. İzleyenler için de oldukça keyifli bir yarış oldu. Önümüzdeki heyecan verici bir sezon olduğunu düşünüyorum” diye ifade etti. 2025 WRC sezonu ise, kar ve buz üzerinde gerçekleştirilecek tek ralli olan İsveç Rallisi ile devam edecek. 13-16 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek kış rallisi, yılın en yüksek hıza sahip yarışlarından biri olarak öne çıkıyor.