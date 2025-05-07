Toyota’nın 42 Milyar Dolarlık Satın Alması Devam Ediyor

TOYOTA INDUSTRIES’İN SATIN ALINMASI İLERLİYOR

Toyota Motor Yönetim Kurulu Başkanı Akio Toyoda’nın, Toyota Industries’i satın almak için 42 milyar dolarlık planın yolunda ilerlediği açıklandı. İlgili tarafların mali danışmanlarını seçtiği ve Kasım ayında bir ihale teklifi için çalıştıkları bildirildi. Toyoda’nın bu satın alma için oluşturduğu özel amaçlı şirketin danışmanlığını Nomura Holdings üstlenirken, Toyota Industries’in danışmanlık işini ise SMBC Nikko Securities’in yürüttüğü belirtildi. İsimlerinin gizli kalmasını isteyen kaynaklar, Toyoda’nın özel amaçlı şirketinin, hissedarlara sunumlar yaptıktan sonra Kasım ayında, Toyota Industries’in tüm hisseleri için bir teklif sunmayı planladığını ifade etti. Akio Toyoda’nın, Toyota Motor gibi kişisel yatırımını da işin içine katacağı söyleniyor.

Toyoda İmparatorluğundaki Etki Artıyor

Toyoda’nın tekstil tezgahları, forkliftler ve Toyota otomobillerine parça tedarik eden şirketi özelleştirme planı, Japonya genelinde birçok spekülasyona yol açtı. Bazı yatırımcılar bu adımın Toyoda’nın Toyota imparatorluğu üzerindeki gücünü artırıp artırmayacağı konusunda belirsizlik yaşarken, diğerleri bunu, çapraz hissedarlıkları çözerek kurumsal yönetimi güçlendirmek için atılmış olumlu bir adım olarak değerlendiriyor. Toyota Industries, Toyota Motor, Nomura, SMBC Nikko Securities ve Mitsubishi UFJ Morgan Stanley temsilcileri, konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Otomobilde Hisseler Artabilir

Toyota Industries, yaklaşık 5.5 trilyon Yen (38.4 milyar $) değerinde ve satın alma haberinin 25 Nisan’da kamuoyuna yansımasından bu yana hisseleri %27 oranında artış gösterdi. Akio Toyoda, Toyota Motor’un başkanı olmasına rağmen, otomobil üreticisi içerisindeki doğrudan hissesi %1’in altında kalırken, Toyota Industries’in otomobillerde %9.1’lik bir hissesi bulunuyor. Geçtiğimiz ay Toyota Motor’un, Toyota Industries’e kısmi bir yatırım da dahil olmak üzere çeşitli olasılıkları değerlendirdiği ancak henüz bir karar vermediği aktarıldı. Toyota Industries de grup değerini artırmak için sermaye politikaları ve diğer tüm olasılıkları gözden geçirdiğini belirtiyor. Toyota grubunun şirketleri arasında, Toyota Motor’un Toyota Industries’in %24.2’sine sahip olduğu ve Toyoda’nın başkanlık ettiği özel gayrimenkul geliştirme şirketi Toyota Fudosan Co’nun, tedarikçinin %5.32’sine sahip olduğu karmaşık bir çapraz hissedarlık yapısı mevcut. Japonya, şirketler arası bu tür düzenlemeleri çözme çabalarını hızlandırarak kurumsal yönetişimi iyileştirmek ve şeffaflığı artırmak istiyor.

Yönetimdeki Güveni Yeniden Sağlamak

Toyoda’nın satın alma planı, Toyota Industries’in de dahil olduğu bir dizi yan kuruluşta düzenleme skandalları yaşanmasının ardından Toyota’nın yönetimine olan güveni yeniden inşa etmeye çalıştığı bir zamanda ortaya çıkıyor.