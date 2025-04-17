Toyota’nın Kampanyası Dikkat Çekiyor!

TOYOTA’NIN DİKKAT ÇEKİCİ MODELİ COROLLA VE YARIS CROSS

Toyota Corolla Sedan, Hatchback Hybrid ve Yaris Cross Hybrid, markanın dikkat çeken modelleri arasında yer alıyor. Bu nedenle, bu araçların güncel fiyat listeleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Corolla Sedan modeline ilişkin güncel kampanyalar incelendiğinde, versiyona bağlı olarak farklı indirimler sunulduğu görülüyor. Bu indirimler 125.000 TL ile 245.000 TL arasında değişiklik gösteriyor.

TAMAMINA TAKSİTLE ARAÇ SATIŞI BAŞLIYOR

Toyota, güncel olarak tüm araçlarını taksitle satacağını açıkladı. 2025 Nisan ayı kampanyaları kapsamında, sıfır otomobil almak isteyen birçok kişi için dikkat çekici bir kampanya oluşturuldu. Bu kampanya çerçevesinde, tüzel ve şahıs şirketleri için tüm Toyota modelleri alımlarında yüzde 100’e varan kredi avantajı sunuluyor. Bu yaklaşım, Toyota’nın otomobil pazarındaki iddiasını artırıyor ve müşteriler için cazip fırsatlar sunuyor.