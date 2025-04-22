Toyota, Shanghai’da Elektrikli Araç Tesisini Kuracak

TOYOTA’DAN STRATEJİK YATIRIM

Japon otomotiv devi Toyota Motor Şirketi, 22 Nisan’da Shanghai’de tamamen kendine ait bir elektrikli araç ve batarya üretim tesisi kurmak için bir anlaşma imzaladı. Bu adım, firmanın dünyanın en büyük otomotiv pazarındaki etkisini artırma hedefini gözler önüne seriyor.

YENİ ENERJİLİ ARAÇ PROJESİ

Shanghai belediyesiyle imzalanan stratejik işbirliği anlaşması kapsamında Toyota, Jinshan Bölgesi’nde Lexus markasına ait elektrikli araç ve batarya araştırma, geliştirme, üretim ve satışına odaklanan yeni enerjili araç (NEV) projesine 14,6 milyar yuan (yaklaşık 2 milyar dolar) yatırım yapacak. Bu yatırım, Tesla’nın Shanghai’deki giga fabrikasının ardından kentte hayata geçirilen bir diğer küresel ölçekli NEV projesi olarak dikkat çekiyor.

ŞANGHAİ’NIN HIRSLARI

Anlaşma aynı zamanda Shanghai’nın yüksek kalitede dışa açılımını artırma ve dünya standartlarında bir NEV endüstri merkezi oluşturma kararlılığını da göstermekte.