Toyota Türkiye, 2025 Hedefi Paylaştı

TÜRKİYE OTOMOTİV PAZARINDA YÜKSELİŞ

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ CEO’su Ali Haydar Bozkurt, 2025 yılının 7 ayında beklenenden fazla pazar adedi sağlandığını ve geçen yılın üzerinde bir hızın oluştuğunu ifade ederek, “Bu hızla devam edilirse pazar 1 milyon 250 bin ile 1 milyon 300 bin arasında bir seviyeye doğru gidecek” dedi. Bozkurt, gazetecilerle yaptığı sohbette Türkiye otomotiv pazarı ve Toyota’nın 2025’in 7 ayındaki performansına dair değerlendirmelerde bulunarak, pazarın ve şirketin gelecek hedeflerini paylaştı. Geçtiğimiz ay gerçekleşen ÖTV değişikliğinin pazar üzerindeki etkisine de değinen Bozkurt, “Şu ana kadar gözlemlediğimiz kadarıyla, olumsuz bir tepki yok. Hızla devam edilirse ağustos ayında 100 bin üzerine çıkılması bekleniyor” şeklinde konuştu.

ÖTV DÜZENLEMESİ VE TERCİHLER

Bozkurt, yeni ÖTV düzenlemesinin müşterilerin tercihlerini değiştireceğini belirtti. Önceden en çok satılan modellerin ihtal ve lüks segmentinde toplanmasından söz eden Bozkurt, şimdi, “yüzde 70’ten başlayan bir avantaj oluştu” diyerek, Türkiye’de üretilen modellerin öne çıkacağını vurguladı. Bozkurt, elektrikli araçların ÖTV oranındaki artışın da etkilerini göreceklerini belirtti ve “CDV olarak tanımlanan çok amaçlı ticari araçlarda yüzde 15’lik ÖTV avantajının devam etmesi, müşterilerin bu araçlara yönelmesini sağlayabilir” dedi.

NÜFUS ARTIRIYOR, OTOMOBİL ALIM YAŞINI YÜKSELTİYOR

Son iki yıldaki satış artışlarının birkaç ana sebebine dikkat çeken Bozkurt, artan nüfusun otomobil alma yaşındaki profilleri pazarla buluşturduğunu belirtti. “Türkiye’de 1000 kişiye düşen araç sayısı hala düşük seviyelerde. Ayrıca mobilite ihtiyacı artıyor” diyen Bozkurt, yaşlı araç parkının da yenilenme ihtiyacını tetiklediğini açıkladı. Türkiye’de otomobil yenileme aralığının kısaldığını da belirten Bozkurt, bu oranın geçmişte 5,5-6 yılken şimdi daha düşük olduğunu ifade etti.

REKOR SATIŞ HEDEFİ

Bozkurt, bu yılı 85 bin ve üzeri adetlik bir rekorla kapatmayı amaçladıklarını belirterek, “Geçen yılı 61 bin adetle kapatmıştık. Ancak bu yıl 85 bin adetle tamamlayabileceğiz. Eğer yıl sonuna kadar daha fazla alokasyon alabilirsek, rakamları daha da artırabileceğiz” dedi. Yılın ilk 7 ayında satışlarının yüzde 54 arttığını ve 50 binden fazla bir satışa ulaştıklarını ifade eden Bozkurt, toplam 50 bin 638 adet satışın 42 bin 155’inin binek, 8 bin 483’ünün ticari araçlardan geldiğini kaydetti.

YENİ MODELLERE YÜKSEK TALEP

Corolla Cross Hybrid’in büyük bir ilgi gördüğünü belirten Bozkurt, bu yıl 11-12 bin adet satış beklediklerini, ancak talebin karşılanamadığını dile getirdi. Bozkurt, “Türkiye, Avrupa’da Corolla Cross’un en büyük pazarı haline geldi” diyerek, yeni ÖTV düzenlemesinin pazarı nasıl etkilediği üzerine de değerlendirmelerde bulundu.

AĞAÇLANDIRMA SEFERBERLİĞİ

Bozkurt, ALJ Türkiye olarak büyük bir ağaçlandırma seferberliği başlattıklarını belirterek, bu proje ile “her satılan araç için 10 fidan dikiyoruz” dedi. İklim değişikliği ve şehirlerin yeşillendirilmesi konusunda sorumluluk taşıdıklarını vurgulayan Bozkurt, “Yıllık ortalama 140 bin satış hedefliyoruz. Bu da 1 yılda 1,4 milyon fidan demek” ifadelerini kullandı.