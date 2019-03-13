Toyoto Ay’a gidiyor

Japon Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), 2029 yılında Toyota ile yaptığı işbirliği çerçevesinde Ay’a gitmeyi planlıyor.

Japon Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı 2029’da ay yüzeyine inecek basınçlı bir otonom araç yapabilmek için Toyota ile bir araya geldi. Altı tekerleğe sahip olacak araç, iki kişiyi 10.000 kilometre mesafeye kadar taşıyabilecek güneş enerjisi ve Toyota’nın yakıt hücresi teknolojisini kullanıyor olacak.

13 metrekarelik yaşam alanına sahip iki minibüsün büyüklüğü kadar olacak ve astronotlar kıyafetlerini aracın içinden çıkararak normal yaşam koşullarında keşfe devam edebilecekler. Astronotlar Ay yüzeyine inmeden önce, aracın Ay’a inmesi ve onlar gelmeden keşfe başlaması bekleniyor.

Yakın zamanda resmi olarak duyurulması beklenen proje için SpaceX de JAXA ile irtibata geçti. Bu süreçte Çin, uzay hedeflerini artırıyor ve son zamanlarda Ay’ın farklı bölgelerine inerek güneş enerjisi santrali için planlarını geliştiriyor.

Toyota‘nın duyurusu ile ilgili özellikle heyecan verici olan diğer bir şey ise araçtaki astronotlar için çok fazla özgürlük sağlamayı amaçlamasıdır. Gelecekle bağlantılı bir şekilde bakarsak bu süreçler uzayda yaşam için çok uzun bir zaman kalmadığının da göstergesi.

TRT