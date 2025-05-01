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Toz Taşınımı Bekleniyor, Dikkatli Olun

TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bazı illerde toz taşınımı yaşanacağını duyurdu. 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, toz taşınımının Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak gibi illerde 2 Mayıs Cuma günü akşam saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği ifade edildi.

DİKKAT VE TEDBİRLİ OLUNMALI

Açıklamada, toz taşınımı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar, hava kalitesinde düşüş, görüş mesafesinde azalma ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. Bu uyarılar, halk sağlığı ve ulaşım güvenliği açısından büyük önem taşıyor.

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