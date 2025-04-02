Toz Taşınımı ve Sağanak Yağış Kapıda!

KRİTİK UYARILAR: METEOROLOJİ’DEN ÖNEMLİ BİLGİLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Nisan 2025 için önemli uyarılarda bulundu. Batı Akdeniz, Güney Ege ve Doğu Akdeniz’de etkili olacak toz taşınımı dikkat çekiyor. Ayrıca, 14 ilde sarı kodlu sağanak yağışlar bekleniyor. Vatandaşların görüş mesafesinin düşmesi, çamur yağışı, ani sel ve kuvvetli rüzgar risklerine karşı hazırlıklı olması gerekiyor.

TOZ TAŞINI MI ALARMISİ: HANGİ BÖLGELER ETKİLENİYOR?

Batı Akdeniz, Güney Ege ve Doğu Akdeniz’de sabah ve öğle saatlerinde yoğunlaşacak toz taşınımı, hava kalitesini olumsuz etkileyecek ve çamur şeklinde yağışlara neden olacak. Özellikle Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusundaki bu durum, solunum rahatsızlığı olanlar için risk oluşturuyor. Ulaşımda aksaklıklar ve görüş mesafesinde kayıplar bekleniyor.

SAĞANAK YAĞIŞLAR İÇİN SARı KODU UYARISI

Meteoroloji, aşağıdaki illerde sağanak ve gök gürültülü yağışların yer yer kuvvetli olacağını duyurdu:

Adana, Antalya, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Muğla, Siirt, Van, Batman, Şırnak ve Osmaniye. Bu bölgelerde ani sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı tedbirli olunması gerekiyor.

GENEL HAVA DURUMU: BULUTLU VE YAĞIŞLI

Ülke genelindeki hava durumu, parçalı ve çok bulutlu olacak. İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Van, Hakkari, Siirt, Şırnak, Bitlis, Batman, Adana, Mersin ve Diyarbakır’ın kuzey kesimlerinde yağışlar yerel olarak kuvvetlenecek.

RÜZGAR VE FIRTINA TEHLİKESİ

İç Anadolu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda rüzgar 40-60 km/s hızla esecek. Kısa süreli fırtına riski, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olaylara yol açabilir.

SICAKLIKLARDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Kuzey ve doğu bölgelerde hava sıcaklıkları 3-6 derece azalacakken, diğer bölgelerde belirgin bir değişiklik beklenmiyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. İstanbul 13°C, Edirne 13°C, Kırklareli 12°C, Kocaeli 17°C.

Ege: Çok bulutlu, yerel kuvvetli yağışlar. İzmir 19°C (öğleden sonra kuvvetli), Muğla 12°C (kuvvetli), Denizli 17°C, Afyonkarahisar 15°C.

Akdeniz: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli yağış ve toz taşınımı. Antalya 17°C (kuvvetli), Adana 20°C (kuzeyde kuvvetli), Hatay 19°C (kıyı kesiminde kuvvetli), Mersin 19°C.

İç Anadolu: Çok bulutlu, sağanak yağışlı, kuvvetli rüzgar. Ankara 18°C, Eskişehir 17°C, Konya 17°C, Nevşehir 16°C.

Batı Karadeniz: Çok bulutlu, aralıklı yağış. Bolu 16°C, Karabük 19°C, Sinop 17°C, Zonguldak 16°C.

Orta ve Doğu Karadeniz: Çok bulutlu, yerel yağışlar, iç kesimlerde kuvvetli rüzgar. Samsun 18°C, Trabzon 19°C, Amasya 19°C, Artvin 21°C.

Doğu Anadolu: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli yağış ve toz taşınımı. Van 10°C (sabah kuvvetli), Erzurum 12°C, Kars 11°C, Malatya 16°C.

Güneydoğu Anadolu: Çok bulutlu, yerel kuvvetli yağış ve toz taşınımı. Diyarbakır 19°C (kuzeyde kuvvetli), Siirt 17°C (kuvvetli), Gaziantep 18°C, Şanlıurfa 20°C.