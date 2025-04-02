Toz Taşınımı ve Sağanak Yağış Uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Nisan 2025 tarihi için hayati uyarılarda bulundu. Batı Akdeniz, Güney Ege ve Doğu Akdeniz bölgelerinde toz taşınımı etkili olacak. Ayrıca, 14 ilde sarı kodlu sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşların, görüş mesafesi düşüşü, çamur yağışı, ani sel ve kuvvetli rüzgar risklerine karşı hazırlıklı olması gerekiyor.

TOZ TAŞINIMI ALARMI: HANGİ BÖLGELER ETKİLENECEK?

Batı Akdeniz, Güney Ege ve Doğu Akdeniz’de sabah ve öğle saatlerinde yoğunlaşacak toz taşınımı, hava kalitesini düşürüyor ve çamur şeklinde yağışlara yol açıyor. Bu durum özellikle Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda hissediliyor. Solunum rahatsızlığı bulunanlar için risk oluşturabileceği belirtiliyor. Ulaşımda aksamalara yol açması ve görüş mesafesinde kayıplar yaşanması bekleniyor.

14 İL İÇİN SARı KODLU SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji, şu illerde sağanak ve gök gürültülü yağışların yer yer kuvvetli olacağını duyurdu: Adana, Antalya, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Muğla, Siirt, Van, Batman, Şırnak ve Osmaniye. Bu bölgelerde ani sel, su baskını ve yıldırım riski nedeniyle dikkatli olunması gerekiyor.

TÜRKİYE GENELİNDE HAVA: BULUTLU VE YAĞIŞLI

Ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Van, Hakkari, Siirt, Şırnak, Bitlis, Batman, Adana, Mersin ve Diyarbakır’ın kuzeyinde yağışlar yerel olarak kuvvetleniyor.

RÜZGAR VE FIRTINA TEHLİKESİ

İç Anadolu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda rüzgar 40-60 km/s hızla esecek. Bu durum kısa süreli fırtına riskini, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olayları gündeme getirebilir.

SICAKLIKLAR DÜŞÜŞTE

Kuzey ve doğu bölgelerde hava sıcaklıkları 3-6 derece azalacak. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. İstanbul 13°C, Edirne 13°C, Kırklareli 12°C, Kocaeli 17°C.

Ege: Çok bulutlu, yerel kuvvetli yağışlar. İzmir 19°C (öğleden sonra kuvvetli), Muğla 12°C (kuvvetli), Denizli 17°C, Afyonkarahisar 15°C.

Akdeniz: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli yağış ve toz taşınımı. Antalya 17°C (kuvvetli), Adana 20°C (kuzeyde kuvvetli), Hatay 19°C (kıyı kesiminde kuvvetli), Mersin 19°C.

İç Anadolu: Çok bulutlu, sağanak yağışlı, kuvvetli rüzgar. Ankara 18°C, Eskişehir 17°C, Konya 17°C, Nevşehir 16°C.

Batı Karadeniz: Çok bulutlu, aralıklı yağış. Bolu 16°C, Karabük 19°C, Sinop 17°C, Zonguldak 16°C.

Orta ve Doğu Karadeniz: Çok bulutlu, yerel yağışlar, iç kesimlerde kuvvetli rüzgar. Samsun 18°C, Trabzon 19°C, Amasya 19°C, Artvin 21°C.

Doğu Anadolu: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli yağış ve toz taşınımı. Van 10°C (sabah kuvvetli), Erzurum 12°C, Kars 11°C, Malatya 16°C.

Güneydoğu Anadolu: Çok bulutlu, yerel kuvvetli yağış ve toz taşınımı. Diyarbakır 19°C (kuzeyde kuvvetli), Siirt 17°C (kuvvetli), Gaziantep 18°C, Şanlıurfa 20°C.