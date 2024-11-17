Tpao Ege’de Petrol Arama Ruhsatı Aldı

TPAO, EGE DENİZİ’NDE PETROL ARAMA RUHSATI ALDI

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Ege Denizi’nde Türk karasularında 9 bölge için petrol arama ruhsatı alıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG) bu konudaki ilanları Resmi Gazete’de yayımlandı.

TPAO’YA 9 ADET RUHSAT VERİLDİ

Bu karar doğrultusunda, TPAO’ya Ege Denizi’nde Türk karasuları dahilinde belirlenen koordinatlarda 8’er yıl süreli 9 petrol arama ruhsatı verildi. Ayrıca, MAPEG, Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır bölgelerinde TPAO’nun petrol arama ruhsatına 15.153 hektar daha ekledi.

ARAR PETROL’ÜN RUHSAT SÜRESİ UZATILDI

Arar Petrol AŞ’nin Hatay, Osmaniye ve Adana bölgesinde bulunan 61.755 hektar alanı kapsayan petrol arama ruhsatının süresi ise 3 Eylül 2025 tarihine kadar uzatıldı.