Trablus’ta Ateşkes Sonrası Zarar Gördü

ÇATIŞMALAR SONRASI TARİHİ ANLAR

AA ekibi, Libya’nın başkenti Trablus’ta ateşkesin sağlandığı gün, çatışma bölgelerinde bulunan hasar gören araç, ev ve dükkanları görüntüledi. Çatışmalardan en çok etkilenen yerlerden biri olan Trablus’un Bin Aşur ve Feşlum Mahallelerinde, birçok aracın yandığı ve zarar gördüğü belirlendi. Aynı zamanda bazı işyerlerinin de yandığı, çok sayıda binada maddi hasar oluştuğu, camlarının kırıldığının görüldüğü belirtildi. Bazı bölgelerde alt yapının da zarar gördüğü keşfedildi.

ATEŞKES ANINDA SESSİZLİK HAKİM

Ateşkesin devreye girdiği öğle saatinden bu yana Trablus’ta silah ve patlama sesleri durdu. Kentte genel bir sessizlik hâkim. Bazı dükkan sahipleri kepenkleri açarken, diğer bazı işyerlerinin ise hala kapalı olduğu gözlendi. Libya vatandaşları tam olarak normal hayata dönemese de, ateşkes sonrası şehirde belirgin bir hareketlilik olduğu dikkat çekiyor.

ÇATIŞMALARIN BAŞLANGICI VE GÜNCEL DURUM

Trablus’taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin lideri Abdulgani el-Kikli’nin 12 Mayıs’ta ölümüyle birlikte başkentte çatışmalar başlamıştı. Kısa bir süre içinde, hükümetten yapılan bir açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay’ın Trablus’un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Biriminin karargahını ele geçirerek bölgeyi kontrol altına aldığı bildirildi. Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını Trablus’taki olaylarda devlet otoritesinin sağlanmasındaki başarılı çalışmaları dolayısıyla kutladı. Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu, sivillerin yaşadığı tüm bölgelerde şartsız ateşkes sağlanması gerektiğini ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı. Başkentteki güçlü milis gruplarından biri olarak kabul edilen “Rada” ile hükümet güçleri arasında, bugün sabah erken saatlerde çatışmalar yaşandı. Trablus’un farklı bölgelerinden dumanlar yükseldiği gözlemlendi. Öğle saatlerinde ise Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma amacıyla başkentteki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurdu.