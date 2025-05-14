Trablus’ta Çatışmalar Yeniden Patlak Verdi

TRABLUS’TA ÇATIŞMALAR BAŞLADI

Libya’nın başkenti Trablus’ta farklı bölgelerde silahlı gruplar arasında çatışmalar yeniden patlak verdi. Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, çatışmalar özellikle Ayn Zara, Ras Hasan ve Bin Aşur bölgelerinde devam ediyor. Yerel medya, Trablus’taki Mitiga Uluslararası Havalimanı’ndaki uçuşların durduğunu bildiriyor. Bu gelişmelerin yanı sıra Libya Kızılayı’nın Trablus şubesi alarm seviyesini en üst düzeye çıkardığını, Trablus Üniversitesi’nin ise eğitime ara vererek durumu değerlendirdiğini açıkladı.

SİVİL AĞIRLIKLI BÖLGELERDE ATEŞKES ÇAĞRISI

Sosyal medya paylaşımları, çatışmaların Savunma Bakanlığına bağlı güçler ile “Rada” adlı milis güçleri arasında gerçekleştiğine dair bilgiler sunuyor. Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) tarafından yapılan açıklamada, Trablus’taki yoğun nüfuslu bölgelerde artan şiddetten ve sivillerin yaşamlarının risk altında olmasından derin kaygı duyulduğu ifade edildi. Açıklamada, “Sivillerin bulunduğu tüm bölgelerde şartsız ateşkes sağlanması ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi” çağrısı yapıldı.

İSTİKRARIN DESTEKLENMESİ VE DEVLET OTORİTESİ

Trablus’taki olaylarla ilgili olarak, 12 Mayıs tarihinde “İstikrarı Destekleme Birimi” lideri Abdulgani el-Kikli’nin öldüğüne dair haberler çıkmıştı. Ardından bu milis gruplar ile Savunma Bakanlığına bağlı güçler arasında çatışma görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı. Hükümet ise Savunma Bakanlığı güçlerinin Ebu Selim bölgesindeki askeri operasyonu başarıyla tamamladığını bildirdi. Başbakan Abdulhamid Dibeybe, Trablus’ta yaşanan olaylarda ordu ve polis mensuplarının devlet otoritesini yeniden tesis etmedeki başarılarını kutladı.

HASTANEYE YARALI GETİRİLDİ

Trablus Üniversitesi Hastanesi Müdürü Abdulhalim eş-Şeybani, hastaneye 1’i ağır, toplam 5 yaralı getirildiğini belirtti. İçişleri Bakanlığı ise Trablus’ta güvenlik ve istikrarın sağlandığını vurguladı ve kamu çalışanları ile tüm vatandaşlara normal hayatlarına dönüş çağrısı yaptı.