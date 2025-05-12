Trablus’ta Protesto Olayları Yaşandı

TRABLUZ’DA HALK PROTESTO GÖSTERİLERİ YAPIYOR

Lübnan’ın kuzeyindeki Trablus kenti, pazar günü gerçekleştirilen belediye seçim sonuçlarının ilan edilmemesi nedeniyle protesto gösterilerine sahne oldu. Ülkede 6 yılda bir yapılan belediye seçimleri için mayıs ayı boyunca her pazar farklı bölgeler sandık başına gidiyor. Bu kapsamda, Kuzey vilayetinde yer alan Akkar vilayeti ile Trablus ve çevresinde 11 Mayıs Pazar günü oy kullanımı gerçekleştirildi ve birçok yerde sonuçlar açıklandı. Ancak Trablus’ta, sandıkların kapanmasının üzerinden bir gün geçmesine rağmen sonuçların açıklanmaması halkı öfkelendirdi.

ADALAT SARAYI ÖNÜNDE TOPLANTILAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Akşam saatlerinde Trablus Adalet Sarayı’nın önünde çok sayıda kişi bir araya geldi. Ayrıca, kentin çeşitli bölgelerinden gelen protestocular, tepki göstermek amacıyla havaya ateş açtı. Olayların büyümesi üzerine Lübnan İçişleri Bakanı Ahmed el-Haccar ve Adalet Bakanı Adil Nassar, kalabalığı sakinleştirmek için Trablus’a intikal etti. Haccar, sandıkların güvenlik güçleri tarafından gözetim altında kapatılıp Adalet Sarayı’na taşındığını ve sayımların yapılmakta olduğunu belirtti. Ayrıca, “Sonuçların bu gece açıklanmasını bekliyoruz. Sayımların hızlandırılması için buradayız. Yargıçların ve sayım işlemlerinin şeffaflığına güveniyoruz.” ifadelerini kullandı.

BAŞBAKAN’DAN GÖSTERİCİLERE ÇAĞRI

Başbakan Nevvaf Selam, Trablus’taki durumu yakından izlediğini ifade ederek, göstericilere sakinleşmeleri ve hükümete güvenmeleri çağrısı yaptı. Belediye seçimlerine yönelik süreç devam ediyor. 18 Mayıs Pazar günü Beyrut, Beka ve Baalbek’te, 25 Mayıs Pazar günü ise Güney vilayeti ile Nebatiye’de halk sandık başına gidecek. Ülkede en son 2016 yılında yapılan belediye seçimleri için 3 kez erteleme yaşandı ve toplamda 1059 belediye ile 2 bin 500 muhtar belirlenecek.