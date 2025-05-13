Trablus’ta Protesto Oluyor, Sonuç Yok

TRABLU’STA SEÇİM SONUÇLARINA TEPKİLER

Lübnan’ın kuzeyindeki Trablus kentinde yaşayan vatandaşlar, pazar günü meydana gelen belediye seçim sonuçlarının hala açıklanmamasını protesto etti. Ülkede 6 yılda bir düzenlenen belediye seçimleri kapsamında, mayıs ayı boyunca her hafta pazar günü farklı bölgelerde oy verme işlemi yapılıyor. 11 Mayıs Pazar günü oyların kullanıldığı Kuzey vilayetinde, Akkar ve Trablus’un yer aldığı bölgedeki çoğu yerde seçim sonuçları duyuruldu. Ancak, Trablus kentinde sandıkların kapanmasının üzerinden bir gün geçmesine rağmen sonuçların açıklanmaması halk arasında büyük bir tepki yarattı.

PROTESTO EDENLER SEDANIN ÖNÜNDE TOPLANDI

Akşam saatlerinden itibaren Trablus Adalet Sarayı’nın önünde çok sayıda kişi bir araya gelirken, kentin farklı noktalarından yapılan ateş açmaları da protestoların bir parçası oldu. Bu durum karşısında Lübnan İçişleri Bakanı Ahmed el-Haccar ile Adalet Bakanı Adil Nassar bölgeye gelerek kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Haccar, sandıkların güvenlik güçlerinin denetiminde kapatıldığını ve sonuçların Adalet Sarayı’na taşındığını belirterek, “Sonuçların bu gece açıklanmasını bekliyoruz. Sayımların hızlandırılması için buradayız. Yargıçların ve sayım işlemlerinin şeffaflığına güveniyoruz.” ifadelerini kullandı.

BAŞBAKAN’DAN GÖSTERİCİLERE ÇAĞRI

Başbakan Nevvaf Selam, Trablus’taki durumu yakından izlediğini ifade ederek, göstericilere sakinleşmeleri ve hükümete güvenmeleri için çağrıda bulundu. Belediye seçimlerinin bir sonraki aşaması, 18 Mayıs Pazar günü Beyrut, Beka ve Baalbek’te, 25 Mayıs Pazar günü ise Güney vilayeti ile Nebatiye’de gerçekleştirilecek. Lübnan’da en son 2016’da yapılan belediye seçimleri, toplamda 3 kez ertelenmişti. Bu seçimler neticesinde toplamda 1059 belediye ve 2500 muhtar belirlenecek.