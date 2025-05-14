Trablus’taki Çatışmalar Ateşkesle Sona Erdi

ÇATIŞMALAR ATEŞKESLE SONLANDI

Libya’nın başkenti Trablus’ta milis grup İstikrarı Destekleme Biriminin lideri Abdulgani El-Kikli’nin ölümüyle 12 Mayıs’ta başlayan çatışmalar, ateşkesle sona erdi. Bugün sabah saatlerinde Libya Ulusal Birlik Hükümeti’ne bağlı 444. Tugay ile Trablus’taki önemli milis gruplarından biri olarak görülen Özel Caydırıcı Güç (Rada) arasında çatışmalar gerçekleşti. Öğle saatlerinde Libya Savunma Bakanlığı, sivillerin güvenliğini sağlamak amacıyla Trablus’taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurdu.

BM’DEN ATEŞKES ÇAĞRISI

Libya’daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu (UNSMIL), Trablus’taki yoğun nüfuslu bölgelerdeki şiddet olaylarından duyduğu derin endişeyi ifade ederek ateşkes çağrısında bulundu. Libya Ulusal Birlik Hükümeti’ne bağlı güçler, önceki gün İstikrarı Destekleme Biriminin kalesi olarak bilinen Ebu Selim bölgesinde sabah saatlerine kadar süren çatışmaların ardından bölgenin kontrolünü ele geçirdi. Çatışmalar sonucunda şimdiye kadar 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

ÜLKENİN BÖLÜNMÜŞ DURUMU

Libya’da yönetim, Muammer Kaddafi’nin 2011 yılında devrilip öldürülmesinin ardından doğu ve batı olarak ikiye ayrılmış durumda. Batıda, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe görev yaparken, doğuyu “Başbakan” Ossama Hamad yönetiyor.