Trabzon 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti

TRABZON’U KÜLTÜR BAŞKENTİ YAPMA ÇALIŞMALARI

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon’u 2027 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti yapma hedefi doğrultusunda çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Genç, Sürmene ilçesinde düzenlenen “Geleneksel 2. Sürmene Kültür ve Sanat Şenliği”nde, Trabzon’un doğal güzellikleriyle ve gurbetçi hemşehrileriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

FESTİVALLERİN ÖNEMİ

Bu tür etkinliklerin, sadece özlemi gidermekle kalmayıp, aynı zamanda toplumsal birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirdiğini dile getiren Genç, “Görev süremizde Sürmene için pazar yeri, sahil düzenlemesi, doğal gaz, TOKİ projeleri gibi birçok hizmeti hayata geçiriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde şehrimizi daha yaşanabilir hale getirmek için durmadan çalışacağız.” şeklinde konuştu.

ULUSAL SORUMLULUK VURGUSU

Türkiye’nin zor bir coğrafyada dimdik durduğunu vurgulayan Genç, “Şehitlerimizin emaneti olan bu vatanı, emperyalist güçlere fırsat vermeden gelecek nesillere aktarmak en büyük sorumluluğumuzdur.” dedi. Erdoğan’ın vizyonunu da hatırlatan Genç, terörden arınmış ve daha güçlü bir Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü kaydetti. “Bu vesileyle iki duyuru yapmak isterim. Allah nasip ederse Trabzon’umuzu 2027 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti yapmak için çalışıyoruz, Sürmene’nin de desteğini bekliyoruz.” dedi.

GELENEKSEL ETKİNLİKLERDE BİRLİK

Ayrıca, 29 Ağustos’ta gerçekleştirilecek Trabzon Tanıtım Günleri’nde yine birlikte olacaklarına değinen Genç, bu buluşmaya katkı veren herkese teşekkür etti. Festivale TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Sürmene Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk, Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu, Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu gibi önemli isimler katıldı. Yöresel sanatçıların sahne aldığı festival, horon gösterileriyle renklendi.