Trabzon’a İstiklal Madalyası Verilecek

İSTİKLAL MADALYASI’NIN TAKDİM TÖRENİ

Trabzon, Milli Mücadele’deki önemli katkıları nedeniyle 1924’te verilmesi kararlaştırılan İstiklal Madalyası’nı, tam 101 yıl sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in katılımıyla düzenlenecek bir törenle alacak. ‘Trabzon Kayıkçı Loncası’na verilmesi öngörülen İstiklal Madalyası, 21 Ağustos Perşembe günü saat 14.00’te Türkiye Büyük Millet Meclisi Şeref Holü’nde törenle takdim edilecek. Törende TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Trabzon Valisi Aziz Yıldırım birer konuşma yapacak.

TRABZON’UN TARİHİ GÜNÜ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu özel günün Trabzon için tarihi bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Uraloğlu, “Karadeniz insanının direniş ruhunu, milletin istiklal ve istikbal mücadelesindeki yerini hatırlatan bu anlamlı günde, 101 yıl sonra Trabzon’umuz İstiklal Madalyası’na kavuşuyor. Şehrimizin bağımsızlık mücadelesine verdiği katkı yarın bir kez daha tescillenmiş olacak. Trabzon, vatan uğruna gözünü kırpmadan cepheye koşmuş, Anadolu’nun hürriyet destanına adını altın harflerle yazdırmıştır” şeklinde açıklamada bulundu.