Trabzon B.B. 184 Personel Ve 165 Araçla Çalışıyor

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HIZLA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin 184 personeli, 165 araçla yol ve kaldırım temizleme faaliyetlerini sürdürüyor. Belediyeden elde edilen bilgiye göre, Ortahisar ilçesinde dün gerçekleşen şiddetli yağıştan etkilenen Beşirli ve Moloz bölgelerinde çalışmalar devam ediyor.

BAŞKAN VEKİLİNDEN AÇIKLAMALAR

İlgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, şehrin en canlı iki noktasında selin sebep olduğu çamurun giderilmesi için yoğun çaba harcandığını dile getirdi. Ekiplerin çalışmasının sabaha kadar süreceğini belirten Kanca, “Başkanımız Ahmet Metin Genç’in talimatları doğrultusunda bütün ekiplerimizi, sel ve su baskınlarından en çok etkilenen Moloz ve Beşirli semtlerimize yönlendirdik. 184 personel ve 165 araçla çalışmalarımız sürüyor. Yeni günün ilk ışıklarıyla birlikte hayatı normale döndürmeyi, yaya kaldırımlarımızı sel kalıntılarından tamamen temizlemeyi ve esnafımızın dükkanlarını sorunsuz olarak açabilmelerini sağlamayı hedefliyoruz” dedi.