Trabzon Bşb Bsk Ahmet M G, 23 Nisan U E V Ç B için mesaj yayımladı.

MESAJIN ANLAMININ ÖNEMİ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Genç, mesajında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 23 Nisan 1920’de açılmasıyla bu günün tarih açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bu özel günün çocuklara bayram olarak hediye edildiğini ifade etti.

GELECEĞİN TEMELİ ÇOCUKLAR

Genç, “Büyük bir bağımsızlık mücadelesi ortaya koyan Türk milleti, 23 Nisan 1920’de kurulan ilk meclisimizle egemenliğini bütün dünyaya ilan etmiştir. Böyle bir gün ancak çocuklarımızla anlam bulabilirdi. Çünkü çocuklar geleceğimizdir.” dedi. Ayrıca, Atatürk’ün çocuklara verdiği önemi şu şekilde aktardı: “Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.”

ÇOCUKLARA YATIRIM VE GELECEK

Genç, çocuklar için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı ve “Türkiye Yüzyılı’nı, ülkemizin en büyük teminatı olan çocuklarımızla inşa ediyoruz. Ülkemizi her alanda ileriye taşıyacak olan onlardır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun. Tüm çocuklarımıza sağlık ve başarı dolu bir gelecek diliyorum.” ifadelerini kullandı.