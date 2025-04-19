Trabzon Bşb, Köyceğiz’i 31-28 Yendi

MAÇIN DETAYLARI

Hentbol Erkekler Süper Lig play-off sıralama etabının 3. ve son mücadelesinde Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor’u 31-28 skoruyla mağlup etti. Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen oyunun ilk yarısı, ev sahibi takımın 16-13 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARIDA GALİBİYET

İkinci yarıya da etkili başlayan Trabzon Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmayı 31-28’lik skorla kazanarak sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla bir üst tura yükselen Trabzon ekibi, sıradaki turda Spor Toto Spor Kulübü ile mücadele edecek. Bordo-mavililer, bu eşleşmeyi de kazanması durumunda Avrupa Kupası’na katılma hakkı elde edebiliyor.