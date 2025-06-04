Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Çalışmalarda Seferber Olduk

AFET SONRASI SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaşanan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve su taşkınları sonrasında 548 personel ve 165 araçla afetin etkilerini ortadan kaldırmak için çalışmalara başladıklarını ifade etti. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sel ve taşkınlar sonrası Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nda kurulan Afet Koordinasyon Merkezi’nde, Genç başkanlığında bir kriz toplantısı düzenlendi.

HEMŞEHRİLERİMİZİN MAĞDURİYETİNİ GİDERMEK İÇİN ÇALIŞILIYOR

Toplantıda açıklamalarda bulunan Genç, “Yoğun yağış nedeniyle şehrimizde bazı olumsuzluklarla karşılaştık. İlk ihbarı almamızın ardından Sayın Valimizin riyasetinde, Genel Sekreterimiz ve ilgili birimlerimizin koordinasyonunda bütün ekiplerimizle birlikte bu riski en aza indirmek için yoğun çalışma içerisine girdik” dedi. Genç, Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak 165 araç ve 548 mesai arkadaşlarıyla sahada olduklarını belirterek, “Vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek, yolları ulaşıma açmak ve sel riskini ortadan kaldırmak için gece gündüz çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

DESTEK EKİPLERİ SÜRECE KATILDI

Çalışmalara, Rize, Gümüşhane, Ordu, Samsun, Bayburt ve Erzincan’dan gelen ekiplerin de katıldığını belirten Genç, “Kendilerine bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Şu ana kadar 234 su baskını ihbarına itfaiyemiz tarafından anında müdahale edildi. 206 iş yeri ve konutta tahliye çalışmaları gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı. Ayrıca, kayıp olan Hüseyin Aydın isimli vatandaş için arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Genç, “En büyük temennimiz, vatandaşımıza sağ salim ulaşmaktır” dedi.

DEVLETİN TAM KOORDİNASYONU VAR

Afetin başlangıcından itibaren devletin tüm kademelerinin süreci yakından takip ettiğine vurgu yapan Genç, “Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat arayarak hemşehrilerimizin durumu hakkında bilgi aldı, desteklerini iletti” dedi. İçişleri ve Ulaştırma bakanlarının da süreci takip ettiklerini aktaran Genç, “Belediyemize ait otobüsler bu gece vatandaşlarımız için ücretsiz hizmet verecek. Öte yandan, bayram boyunca da ücretsiz olacak. Bayramın arifesindeyiz, esnafımızın dükkanlarının ve mekanlarının temizliği için de ekiplerimiz tüm imkanlarıyla sahada olacak” şeklinde konuştu.

VATANDAŞLA YÜZ YÜZE GÖRÜŞMELER YAPILDI

Toplantının ardından selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunan Genç, çalışmalara katılan ekiple bir araya gelip son durum hakkında bilgi aldı. Personelinin gayretlerinden dolayı teşekkür eden Genç, onlara tatlı ikramında bulundu. Ayrıca, vatandaşlarla da görüşerek geçmiş olsun dileklerini ileten Genç, sorun ve talepleri dinledi.