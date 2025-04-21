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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan’ı Kutluyor

ÜCRETSİZ GEZİ HAKKI

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle ilkokul ve ortaokul öğrencilerine Atatürk Köşkü’nü ücretsiz gezme fırsatı sunuyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bayram etkinlikleri çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

GEÇMİŞTEN GÜZEL BİR YER

Açıklama, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Trabzon’u ziyaretinde üç kez konakladığı bu tarihi köşkün, ilkokul ve ortaokul öğrencileri tarafından 23 Nisan Çarşamba günü ücretsiz olarak gezilebileceğini belirtiyor. Bu etkinlik, öğrenciler için anlamlı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

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