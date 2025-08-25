Trabzon-Cidde Uçağı Acil İniş Yaptı

ACİL İNİŞ GERÇEKLEŞTİ

Dün akşam saatlerinde Trabzon-Cidde seferini gerçekleştiren uçak, motor arızası nedeniyle Trabzon Havalimanı’na acil iniş yaptı. Bu durum sonucunda yolcular, başka bir uçakla ülkelerine gönderildi. Flynas hava yolu şirketine ait olan bu sefer, kalkıştan kısa bir süre sonra arıza vermesi üzerine acil bir iniş gerektirdi. Uçakta bulunan 169 yolcu, ilk olarak kentteki otellere yerleştirildi. Geceyi Trabzon’da geçiren yolcular, aynı şirkete ait farklı bir uçakla geri dönüşlerini sağladı.

ARIZA GIDERME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Acil iniş gerçekleştiren uçaktaki motor arızasının giderilmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Flynas hava yolu şirketine ait uçağın, kalkıştan sadece 8 dakika sonra motor arızası nedeniyle saat 19.49’da acil durum bildirimi yaptığı ifade edildi. 169 yolcu ve mürettebatın bulunduğu uçak, verilen talimat doğrultusunda 20.18’de sorunsuz bir şekilde acil inişini tamamladı.