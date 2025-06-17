Trabzon’da 1.023 Balıkçı Gemisi Var

TRABZON’DA BALIKÇILIK DURUMU

Trabzon’da ticari su ürünleri avcılığı yapan 1.023 balıkçı gemisi mevcut. Bu gemilerden 68’i büyük tekneler olup endüstriyel balıkçılık yapan gırgır ve trol tipi olarak sınıflandırılıyor. Diğer taraftan, 955’i geleneksel kıyı balıkçılığı yapan, 12 metreden kısa olan teknelere ait.

DESTEK BAŞVURULARI VE ÖDEMELER

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, 2025 yılı için geleneksel kıyı balıkçılığı desteklemeleri çerçevesinde kent genelinde 882 balıkçı gemisinin destek başvurusu yaptığını aktarıyor. Bu desteklemeler kapsamında toplam 7,4 milyon TL ödeme yapılacağını dile getiriyor.

KADIN BALIKÇILARA ÖZEL DESTEK

Kaplan, bu süreçte kadın üreticilere yönelik ilave destek uygulamasının da önemine vurgu yapıyor. Gemi sahibi veya ortağı olan 42 kadın balıkçıya, her gemi için verilecek birim destekleme tutarının yüzde 35 fazlası sağlanacak.