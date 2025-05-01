Trabzon’da 1 Mayıs Yürüyüşü Yapıldı

KUTLAMALARDA YOĞUN İLGİ

Trabzon’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında bir yürüyüş gerçekleştirildi ve etkinlik esnasında horon oynandı. Kahramanmaraş Caddesi’nde toplanan kalabalık grup, ellerindeki bayraklarla 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’na doğru hareket etti. Yürüyüş süresince yoğun güvenlik önlemleri alındı ve etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar, alan girişinde polis tarafından arandı.

Etkinlikte, sendika ve siyasi parti üyeleri horon oynayarak 1 Mayıs’ı coşkuyla kutladı. Türk-İş Trabzon Şube Başkanı Gökhan Gedikli, yaptığı konuşmada, “Bütün zor günlerde biz varız, depremde biz varız. Yangında biz varız. Selde biz varız. Yağmurda biz varız. Heyelanda biz varız. Karda biz varız. Pandemi de biz varız. Darbelerin önlenmesinde biz varız. Bütün zor günlerde olmaya da devam edeceğiz” şeklinde ifadelerde bulundu.