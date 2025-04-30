Trabzon’da 1. Meclis Toplantısı Yapıldı

TOPLANTI DETAYLARI

Trabzon’da Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği 1. Olağan Meclis toplantısı yapıldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılan toplantıya geniş bir katılım gerçekleşti.

FAALİYET RAPORU KABUL EDİLDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in başkanlık yaptığı bu toplantıda, faaliyet raporu oy birliğiyle kabul edildi ve bu yıl görev yapacak olan encümen ve komisyon üyeleri belirlendi. Genç’in görüşlerine yer verilen açıklamada, birlik olarak bölge belediyelerinin ortak sorunlarına çözüm üretmek ve hizmet kalitesini artırmak adına önemli bir misyon üstlendikleri ifade edildi.

GELECEK PROJELER

Genç, bu yıl birlik ruhuyla hareket ederek yeni projelere imza atmayı hedeflediklerini belirtti. Bu çalışmalarle birlikte bölgedeki hizmetlerin ve işbirliklerinin daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor.