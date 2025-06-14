Trabzon’da 15. Uluslararası Sanat Günleri

ETKİNLİKLERİN DETAYLARI

Trabzon’da düzenlenen “15. Uluslararası Sanat Günleri” etkinlikleri çerçevesinde toplamda 4 söyleşi gerçekleştirildi. Etkinliğe ev sahipliği yapan Trabzon Sanatevi’nde, yazar Ayten Tunç okurlarıyla bir araya geldi. Tunç, “Değişen Dünyada Edebiyatın Rolü” başlıklı söyleşisinde, ilkokuldayken okuduğu kitapları taklit ederek yazdığı eserleri annesine okuduğunu aktardı.

YAZARLIK YOLCULUĞU

Tunç, en saf ve en doğru halin okuma eylemi olduğunu vurguladı ve öğrencilik yıllarından yazarlığa giden yolculuk deneyimini katılımcılarla paylaştı. Üniversitede öykü yazma ile ilk adımlarını attığını belirten Tunç, yaklaşık 40 yıldır süregelen yazma serüveninin, oyun ve taklit ile başladığını açıkladı.

DİĞER SÖYLEŞİLER

Aynı mekânda Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan, Prof. Dr. Aydın Ayan ve Prof. Dr. Veysel Günay, “Trabzon-Sanat ve Sanat Eğitimi” üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. Ayrıca, Fotoğraf Sanatçısı İzzet Keribar “Bir Retrospektif, Spectrum Gösterisi” adıyla bir sunum yaparken; Yazar Serkan Türk, Editör Hasan Öztürk ve Sermin Şahin ile Yayıncı Fethi Yılmaz da “Dergi Yayımcılığı Editör ve Yazar Olmak” konulu söyleşide yer aldı.

ETKİNLİĞİN SONLANDIRILMASI

15. Uluslararası Sanat Günleri, yarın yapılacak olan söyleşi, imza günü ve konserlerle sona erecek.