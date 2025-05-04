Trabzon’da 25’inci Tiyatro Festivali Devam Ediyor

ULUSLARARASI KARADENİZ TİYATRO FESTİVALİ DEVAM EDİYOR

Trabzon’da düzenlenen 25’inci Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, çeşitli etkinliklerle sürüyor. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen festivalin üçüncü gününde, Trabzon Devlet Tiyatrosu Halil Ayan Salonu’nda bir ‘mask atölyesi’ gerçekleştirildi. Bu etkinliğe katılan öğrenciler, tasarladıkları maskeler ile keyifli anlar yaşadı.

ÇOCUKLARIN HAYAL GÜCÜNÜ GÜÇLENDİRMEK

Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Ahmet Uzuner, çocukları tiyatroyla buluşturmanın önemine dikkat çekti. Uzuner, “Mask atölyesinde minik misafirlerimiz bizlerle birlikte oluyorlar. Minik misafirlerimize personelimiz ve sanatçılarımız eşlik ediyor. Burada önemli olan minik misafirlerimizin hayal gücüyle yola çıkmak, onlarla birlikte çalışmak bir tasarım yapmak sonunda bunları sunmak, bunlarla oyun oynamak.” diyerek etkinliğin amacını vurguladı. Ayrıca, teknik anlamda da çocuklara destek vererek onları özgür bırakmanın önemine değindi.

YARATICILIĞI TEŞVİK ETMEK

Mask atölyesinden sorumlu ressam Özlem Toprakçı, hem geri dönüşüm hem de yaratıcılığı çocuklara aktarmaya çalıştıklarını ifade etti. Toprakçı, “Çocuklara kendileri el becerileriyle neler üretebileceklerini göstermeye, yaratıcı yönlerini açığa çıkarmaya çalıştık. Sanata olan ilgiyi de artırmış oluyoruz.” şeklinde konuştu. Ayrıca, çocukların eğitimlerini geliştirmek ve tiyatroyla buluşturarak sanata daha fazla katılım sağlamanın önemini vurguladı.