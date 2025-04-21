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Trabzon’da 3 Araç Kaza Yaptı

KAZA YERİ VE ARAÇLAR

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay, Karadeniz Sahil Yolu’nun Değirmendere Mahallesi havalimanı mevkisinde gerçekleşti. Kazaya karışan araçlar arasında sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilmeyen 61 ADG 287 plakalı kamyonet, 61 ACN 444 plakalı otomobil ve 61 D 0592 plakalı minibüs bulunuyor.

YARALILARIN DURUMU

Kazada yaralanan 3 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumu hakkında daha fazla bilgi verilmedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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