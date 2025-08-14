Trabzon’da 3. Uluslararası Horon Festivali Başladı

FESTİVAL BAŞLADI

Trabzon’da 14-17 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek “3. Uluslararası Trabzon Horon ve Müzik Festivali” başladı. Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle “Dünya barışı için horon ile el ele” mottosuyla düzenlenen bu festival çerçevesinde Trabzon’a 36 ülkeden 795 kişi katılarak, kortej eşliğinde Kahramanmaraş Caddesi’nden Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi’ne yürüdü.

KORTEJDEKİ GÖSTERİLER

Kortejde, Mardin, Aydın, Trabzon gibi yerlerden ekiplerin yanı sıra Meksika, Kosovo, Özbekistan ve Azerbaycan gibi ülkelerin grupları yer aldı. Bu ekipler, Tabakhane, Atapark ve Trabzon Valiliği gibi belirli noktalarda durarak gösteri sundu. Kent sakinleri, ekiplerle fotoğraf çektirirken Güney Afrika ekibinin performansı da uzun süre alkış aldı.

HORON HALKASI VE KATILIMCILAR

Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi’ne ulaşan farklı ülkelerin ekipleri, burada horon halkası oluşturdu. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, ekiplerle bir süre horon oynadı. Gülay, AA muhabirine, festivalde hem yurt içinden hem de yurt dışından birçok ekibin yer aldığını ifade etti. Ayrıca, 36 ülkeden ekiplerin Büyükşehir Belediyesinin davetiyle Trabzon’a geldiğini belirten Gülay, katılımcılara teşekkür etti. Festival, ekiplerin gösterileri ve yöresel sanatçıların konserleriyle 17 Ağustos’a kadar devam edecek.