Trabzon’da 30 Ağustos Kutlaması Gerçekleşti

FENERE DE KUTLAMALAR

Trabzon’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bir fener alayı düzenlendi. Türk bayrakları ve meşalelerle donanmış bir grup, Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı’nın marşları eşliğinde Kahramanmaraş Caddesi’nden Atatürk Alanı’na yürüyüş yaptı.

VALİDEN ANLAMLI MESAJLAR

Vali Aziz Yıldırım, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından gerçekleştirdiği konuşmada, ağustos ayının Türk tarihinde zaferlerle dolu bir dönem olduğunu vurguladı. Yıldırım, “Dünyada güçlüyseniz o zaman söz sahibi oluyorsunuz” diyerek şunları ekledi: “Bunu her zaman her yerde görüyoruz. Büyük devletler, başkalarının üzerinde tahakküm kurmaya gayret ediyorlar. Biz buna ‘Hayır’ diyebiliyorsak, hakkaniyeti ve adaleti savunabilmek için mutlaka güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Gençlerimize bu anlamda çok büyük görevler düşüyor ve biz onlara güveniyoruz.”

PROGRAMIN SONUNA YAKLAŞILDI

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya’nın da konuşma yaptığı etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimini takiben sona erdi.