Trabzon’da 317 Bin 384 Turist Ziyaret Etti

TRABZON’A İLGİ ARTIYOR

Trabzon’da, Büyükşehir Belediyesi’ne ait bazı tarihi yerler bu yılın ilk 7 ayında 317 bin 384 turist tarafından ziyaret edildi. Yapılan açıklamaya göre, belediye yönetimindeki Atatürk Köşkü, Kızlar Manastırı, Şehir Müzesi ve Çal Mağarası, şehirde en çok ilgi gören yerler arasında bulunuyor. Ocak-temmuz döneminde Kızlar Manastırı’nı 13 bin 24 kişi, Şehir Müzesi’ni 15 bin 804 kişi, Çal Mağarası’nı 90 bin 918 kişi ve Atatürk Köşkü’nü de 197 bin 638 kişi ziyaret etti.

TURİZM FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Trabzon’da turizmi geliştirmek amacıyla yapılan faaliyetlerin sürekli devam ettiğine dikkat çekilerek, “Şehrimizin turizm potansiyelini her geçen gün daha ileriye taşıyoruz. Turizm destinasyonlarımızda vatandaşlarımızı ve misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya devam ediyoruz. Trabzon’umuza gelen her turisti, şehrimizin tanıtım elçisi olarak görüyoruz. Misafirlerimizin tatillerini konforlu, rahat, mutlu geçirmeleri ve şehrimizden huzurlu ayrılmalarını çok önemsiyoruz. Trabzon’umuzun bütün güzelliklerini dünyaya tanıtmak için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek.” şeklinde ifadeler yer aldı.