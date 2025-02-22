Trabzon’da 5 Katlı Binada Heyelan: 1 Yaralı

TOPRAK KAYMASI NEDENİYLE BİNA ZARAR GÖRDÜ

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde 5 katlı bir binanın arka tarafında meydana gelen toprak kayması, kar yağışı nedeniyle yumuşayan toprak kütlesinin birikmesiyle yaşandı. Yamaçtan kopan toprak kütlesi, doğrudan binanın 2. katına kadar yükseldi. Bu olay, bir evin mutfak duvarına ve binanın kolonlarında hasara yol açtı. Olay anında mutfakta bulunan Muhittin Canım isimli bina sakini yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi olay yerine yönlendirildi.

MAHSUR KALANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Yaralı Muhittin C., bölgeye ulaşan 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Heyelan nedeniyle apartmanda mahsur kalmış olan 2 kadın ve onların 3 çocuğu, itfaiye ekipleri tarafından güvenli bir şekilde binadan tahliye edildi.

BİNA MÜHÜRLENDİ

Toprak kaymasının etkisiyle binanın kolonları zarar gördü, ardından olay yerine gelen zabıta ekipleri, binanın çevresine güvenlik şeritleri çekerek mühürledi. Büyük bir gürültü ile gerçekleşen toprak kayması sırasında, binada mahsur kalan sakinlerin çığlıkları güvenlik kameralarına yansıdı.

Bina sakinlerinden Arif Canım, babasının ayağından hafif yaralandığını belirterek şunları söyledi: “Telefon ile arayıp göçük olduğunu bildirdiler. Geldiğimde binaya girmek imkansızdı. Herkesi itfaiye yardımıyla balkondan tahliye ettik. Bir yaralımız var ama can kaybımız yok, şükürler olsun. Daha önceden bazı küçük heyelanlar yaşanmıştı. Buraya müdahale edilmesi imkansız denildi. Binada 3 hane var. Babamın durumu iyi, toprak duvarı mutfağa dolmuş ve çok büyük bir karışıklık olmuş.”

HER ŞEY İÇERİDE KALDI

Bina sakinlerinden İlkay Kaya, kolonların kırıldığını ifade ederek, “Biz geldiğimizde dışarıdan evdekileri tahliye ediyorlardı. Yaralı biri vardı, sağlık ekipleri onu ambulansla hastaneye götürdü. Çok şükür can kaybımız yok. Binanın kolonları zedelendi. Hasar görebileceği anlaşıldığında gerekli önlem alınır ama şu anda burada oturulacak bir durum yok. Binaya girmek mümkün değil. Mühürlendi ve her şeyimiz içeride kaldı.” şeklinde konuştu.