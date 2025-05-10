Trabzon’da 50 Ülkeden Öğrenci Buluştu

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BULUŞMASI TRABZON’DA GERÇEKLEŞMİŞTİR

Trabzon’da, “13. Uluslararası Öğrenci Buluşması” etkinliği 50 farklı ülkeden öğrencinin katılımıyla düzenlendi. Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Atatürk Alanı’nda yapılan buluşmada, yabancı uyruklu öğrenciler kendi ülkelerinin kültürlerini tanıttı.

KÜLTÜRLERARASI ETKİLEŞİMİN ÖNEMİNE VURGU YAPILDI

UDEF Başkanı Abdullah Muhammed İslam, insanlığın ortak değerlere katkı sağlamak istediklerini belirtti. Ülkeler arasında köprü kurmayı amaçladıklarını ifade eden İslam, öğrencilik ve eğitim hayatının bu amaç için önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı. Uluslararası öğrenciliğin kültürlerarası etkileşimi sağladığını söyleyen İslam, “Uluslararası öğrencilik sadece bulunduğu coğrafyada bir eğitim serüvenini içermiyor, aynı zamanda kültürel bir etkileşim. Akademik, siyasi ve ekonomik anlamda bir etkileşime sebebiyet veriyor. Ülkemizin en güzide şehirlerinden biri olan Trabzon da binlerce uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaparak bu etkileşime bir katkı sağlıyor.” dedi.

KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ VE KÜLTÜREL TANITIM

Etkinlikte gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle birlikte öğrenciler, kendi ülkelerine özgü yiyecek ve kıyafetleri tanıtma fırsatı buldu. Bu buluşma, farklı kültürlerin bir araya gelmesi açısından önemli bir platform oluşturdu.