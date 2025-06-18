Trabzon’da 61 Öğretmen Konser Verdi

KONSERDE SAHNE ALAN ÖĞRETMENLER

Trabzon’da, birçok branşta görev yapan 61 öğretmenden oluşan bir grup sahne aldı. “Seksenler Doksanlar” ismiyle bilinen müzik grubu, Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonu çerçevesinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde bir konser düzenledi.

ÖĞRETMENLERDEN DİNLETİ

Öğretmenler, konser sırasında “Biz Dünyayı Çok Sevdik” ve “Arnavut Kaldırımları” gibi parçaların da bulunduğu toplam 25 şarkıyı seslendiriyor. Konserin ardından, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, orkestra şefi Altan Bakar ile koro şefi Ayşe Tunç Akın’a plaket ve çiçek takdim ediyor.