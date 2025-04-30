Trabzon’da Aşı Haftası Yürüyüşü Yapıldı

AŞI HAFTASI ETKİNLİKLERİYLE YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

Trabzon’da, 24-30 Nisan Aşı Haftası etkinlikleri çerçevesinde bir yürüyüş gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen bu etkinlik, Kahramanmaraş Caddesi’nde yapıldı. Yürüyüşe İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, müdürlük personeli ve Dumlupınar İlkokulu öğrencileri katıldı.

AŞININ ÖNEMİ VURGULANDI

Aşının önemine dikkat çeken çeşitli dövizler taşıyan grup, yürüyüşlerini aynı caddede bulunan aşı standı önünde sonlandırdı. Usta, “Herkesin aşı yaptırması için farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz” ifadesini kullandı. Ayrıca, aşıyla ilgili yanlış algıların ortadan kaldırılması adına farkındalık oluşturmak için mücadele ettiklerini belirten Usta, aşının hayat kurtardığını vurguladı.

VATANDAŞLARA BİLGİ VERİLDİ

Usta, bu etkinliklerin yanı sıra Uzunsokak Aile Sağlığı Merkezi’ni de ziyaret ederek, vatandaşları aşı olmaları konusunda bilgilendirdi.