Trabzon’da Balık Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor

BALIKÇI TEZGAHLARINDA BOLLUK YAŞANIYOR

Trabzon’daki balıkçı tezgahlarında son günlerde görülen bolluk, esnafı oldukça sevindiriyor. Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde bulunan tezgahlarda levrek kilogramı 450 lira, çupra 350 lira, mezgit ve alabalık 200 lira, istavrit, barbun ve somon 150 lira, izmarit 75 lira, isparize ise 50 liradan satılıyor.

KASALAR YETMİYOR, SATIŞLAR İYİ GİDİYOR

Balıkçı Ahmet Çoğalmış, yaptığı açıklamada, yaz sezonunun beklentilerin üzerinde geçtiğini belirtti. Son yıllara kıyasla tezgahlarda önemli bir bolluk yaşandığını dile getiren Çoğalmış, bu durumun fiyatlara da olumlu yansıdığını ifade etti. Satışların iyi gittiğine dikkat çeken Çoğalmış, şunları söyledi: “Şu an kış sezonu gibi olmaz tabii ama şu bir gerçek ki kış sezonunu bir daha yaşıyoruz. İstavrit bugün 150 lira fiyatı hem de sezonda öyle iri istavrit yoktu. Şu anki istavrit daha iri. Mezgit 200 lira, somon 200 lira, 150 liraya düştü. Yani yüzde 90 genelde balıklarda da indirim var.”

BOLLUK BEKLENMEDİ

Balıkların günlük olarak satılmasını sağlamak için yoğun bir çaba sarf ettiklerini vurgulayan Çoğalmış, “Bu kadar bolluk beklemiyorduk.” dedi.