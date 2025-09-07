Trabzon’da Balık Fiyatları Uygun

BALIK FİYATLARI DÜŞÜYOR

Trabzon’da tezgahları süsleyen mezgitin kilogram fiyatı 150, istavritin kilogram fiyatı ise 100 lira olarak satılıyor. Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde bulunan balıkçı tezgahlarında istavrit ve mezgitin yanı sıra barbun, levrek, somon, çipura, kefal, çinakop, palamut ve hamsi de satışa sunuluyor.

SEZONUN HAREKETLİLİĞİ ARTARAK DEVAM EDİYOR

Balıkçı Ahmet Çoğalmış, sezonun ilk haftasının oldukça hareketli geçtiğini vurguladı. İlerleyen dönemlerde ürün çeşitliliğinin ve miktarının artacağına dikkat çeken Çoğalmış, “Genelde tüm balıklar az da olsa çıkıyor. Mezgit 150 lira, istavrit 100 lira, hamsi 250 lira, somon 250 liradan 200 liraya düştü. Levrek 450 liradan 400’e düştü. Şu an tek beklentimiz hamsi. Göstergelere göre bu sene hamsi bol olacak.” açıklamasında bulundu.

VATANDAŞLAR FİYATLARDAN MEMNUN

İbrahim Usta da sezonun hareketliliğinden memnun olduklarını belirtti ve Karadeniz’in vazgeçilmezi olan hamsinin son 3 gündür tezgahlarda yer aldığını ifade etti. Fiyatların geçen yıl ile aynı olduğunu dile getiren Usta, “İstavrit geçen sene de 100 liraydı, bu sene de 100 lira. Hamsinin fiyatı da yavaş yavaş düşer. Hamsi bolluğu olacak diye düşünüyoruz.” dedi. Vatandaşlardan Asiye Kadı da fiyatların uygun olduğuna değinerek, balık tüketimine önem verdiklerini aktardı.