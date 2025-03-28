BAYRAM NAMAZI VAKTİ HAKKINDA BİLGİLER

Mübarek Ramazan Bayramı’nın ilk günü bayram namazını eda edeceğiz. Bu namazın vakti illere göre değişiklik gösteriyor. Trabzon’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? 30 Mart 2025 Pazar günü Ramazan Bayramı’nın 1. günü olarak belirlenmiştir. Diyanet’in paylaşımına göre Trabzon’da bayram namazı saat 06:39’da kılınacak.

BAYRAM NAMAZININ ŞARTLARI VE KILINIŞ ŞEKLİ

Bayram namazı, Hanefî mezhebine göre Pazar namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikî mezhepleri için müekked sünnet, Hanbelî mezhebi için ise farz-ı kifayettir. Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefîler’e göre hutbe hariç Pazar namazının sıhhat şartları ile aynıdır. Bayram namazı iki rekattan oluşuyor.

İlk rekata niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır. “Sübhaneke duası” okunur. Yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak tekbir alınır ve eller yanlara salınır. Tekbir alınıp eller göbek hizasında bağlanır. İmam “Euzü besmele” çeker ve açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure veya ona denk gelecek kadar Kur’an-ı Kerim” okunur. Cemaat bu sırada imamı dinler. Rüku ve secde yapılarak ikinci rekata kalkılır.

Şimdi ise ikinci rekata geçilir. İmam gizlice “Besmele” çeker ve açıktan “Fatiha suresi” ile yine “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur’an-ı Kerim” okur. Cemaat sessizce imamı dinler. Tekrar iftitah tekbiri gibi eller kulak hizasına kaldırılarak tekbir alınır, eller yanlara bırakılır. Ardından tekrar tekbir alınarak eller yine yanlara salınır. Son olarak 4. tekbir alınır ve bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükuya gidilir. Rüku ve secdenin ardından oturulur, “Tahiyyat, Salli-Barik duaları” okunur ve sağa sola selam verilerek namaz tamamlanır. Müezzin refakatinde cemaat üç defa tekbir getirir ve imam hutbeye başlar. Yılda iki kez kılınan bayram namazı öncesinde din görevlileri namazın nasıl kılınacağı ve nasıl niyet edileceği hakkında bilgi verir. Bayramın birinci günü sabah namazının ardından, güneş doğduktan sonra kılınır. Bayram namazı toplamda iki rekattan oluşuyor. Müezzin, bayram namazına nasıl niyet edileceği konusunda cemaati bilgilendiriyor. “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama.”