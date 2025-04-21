Trabzon’da “Beyin, Eğitim, İstikbal” Konferansı Yapıldı

KONFERANSIN GÜNDEMİ: GELECEK HEDEFLERİ

Trabzon Ahmet Uğur Turhan Fen ve Teknoloji Lisesi’nde “Beyin, Eğitim, İstikbal” konulu bir konferans düzenlendi. Okulun toplantı salonunda gerçekleştirilen etkinlikte konuşmacı olarak yer alan Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, öğrencilere gelecekteki hedeflerini şimdi belirlemeleri gerektiğini sundu. Ailelerin çocuklarını temel bilimlere yönlendirebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Aydın, “Beyinde imkansız diye bir şey yok. Eğer hayal ediyorsanız başarırsınız” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Aydın, öğrencilerin hayal güçlerinin önemine dikkat çekerek, “Ütopya sahibi olmak zorundasınız. Çocuğa neyi empoze ederseniz çocuk odur. Çocuk hayalidir, hayali ne ise odur” ifadelerini kullandı. İnsanların hayata katkı sağlaması gerektiğini belirten Aydın, “Çünkü bizim bu aleme gelmemizin esas sebebi hayata katkı sağlamaktır” dedi. Ayrıca, hayata katkı sağlayacak evlatlar yetiştirmenin önemini vurguladı.

Kur’an-ı Kerim’in insanlar için önemli işaretler içerdiğini dile getiren Aydın, Biruni’nin “beni bilim adamı yapan Kur’an’daki ayettir” dediği sözlerini hatırlattı. “Ali İmran Suresi’nin 191. ayeti kuantum fiziğinin temelini oluşturuyor. Biruni, 973’te doğdu ve 1048’de öldü. Bin sene önce ciltlerce kitap yazdı” diyerek bilim ve inancın birleşimindeki derinliği gösterdi.