Trabzon’da Bez Bebek Müzesi Açıldı

TRABZON’DA BEZ BEBEK MÜZESİ AÇILDI

Trabzon’da “Sandıktaki Bez Bebek” projesi çerçevesinde üretilen bez bebeklerin sergilendiği bir müze açıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği “HOPO Proje Yarışması” kapsamında Erdoğdu Anaokulu öğretmeni Huriye Mısra Sivrikaya’nın liderliğinde hayata geçirilen bu projeye çeşitli illerden 22 okul katıldı. Bu kapsamda, farklı bölgelerin tarihi, kültürel, coğrafi ve folklorik özelliklerini yansıtan birçok bez bebek üretildi. Üretilen bebeklerden 65’i, Erdoğdu Anaokulu’nda kurulan alanda sergilenecek.

MÜZE AÇILIŞINDA TEŞEKKÜRLER DİLE GETİRİLDİ

Müzenin açılışında, Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, projede emeği geçenlere teşekkür etti. Karakaş, Ortahisar’ın her alanda güçlü ve örnek bir eğitim kurumu olduğunu ifade etti. “Bu okulumuz da çok güzel çalışma, proje ortaya koydu. Bu anlamda örnek olmaları açısından da çok değerli.” dedi.

YARATICI DÜŞÜNMEDE YENİ HEDEFLER

Erdoğdu Anaokulu Müdürü Güven Türkmen, bu tür mekânların çocuklara yaratıcı düşünme, yaparak ve yaşayarak öğrenme, sosyalleşme gibi beceriler kazandırmayı amaçladıklarını söyledi. Her hikayenin bir kahramanı bulunduğuna dikkat çeken Türkmen, “Bu okulun kahramanları ise öğretmenleri, çalışanları ve fedakar velileridir. Bu eserlerin okulumuza kazandırılmasında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum.” şeklinde konuştu.

MÜZE AÇILIŞI VE YENİ PROJELER

Konuşmaların ardından “Sandıktaki Bez Bebek” müzesinin yanı sıra akıl oyunları bahçesi, enerji dostu mavi yeşil proje uygulama alanı ile yenilikçi tasarıma sahip sınıfların açılışı gerçekleştirildi.